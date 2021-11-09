Госдума хочет увеличить бюджет на жилье детям-сиротам до 20 млрд рублей

Москва, 9 ноября. Депутаты Государственной думы предложили вдвое повысить бюджет на предоставление жилплощади детям-сиротам – с 10 до 20 млрд рублей. Подробнее об этом рассказал зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

На конец лета 2021 года в очереди на получение жилья состояло 289,8 тыс. детдомовцев, из которых право возникло, но не реализовано у 199,7 тыс. человек. В 2015-м в очереди было 214 тыс. сирот, в 2012-м — 84 тыс., передают «Известия».

В Счетной палате уверены, что на сегодняшний день недостаточно тех ресурсов, которые выделяются на поддержку сирот. Так, за 2020–2021 года жилье получили 31,4 тыс. детей-сирот старше 18 лет. За прошлый год количество очередников, которым не досталась квартира, увеличилось на 8,5 тыс. человек. За семь месяцев 2021 года такой показатель возрос на 6,6 тыс. человек.

Тем временем общественные организации попросили Госдуму не увеличивать количество сиротских квартир в одном доме. В частности, к депутатам обратились с призывом внести поправки в законопроект, по которому число предназначенных для детдомовцев квартир в одном здании может увеличиться с 25% до 50%.