Депутат бундестага Эрнст: «Северный поток — 2» будет одобрен в ЕС в январе 2022 года

Берлин, 9 ноября. Трубопровод «Северный поток — 2» может пройти сертификацию в Германии в январе 2022 года. Таким мнением поделился депутат бундестага Клаус Эрнст.

Согласованием необходимых документов для запуска газопровода занимается Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA). Эрнст подчеркнул, что «Северный поток — 2» необходимо одобрить как можно скорее. Депутат также считает запуск трубопровода решением проблемы с ценообразованием на природное топливо в ЕС.

«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации "Северного потока — 2" в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее», — сообщил парламентарий.

Ранее замглавы отдела «Газпрома» Алексей Фиников сообщил, что «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации. Об этом он рассказал во время закрытых телефонных переговоров с инвесторами.