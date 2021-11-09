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Криптовалюта Bitcoin обновила исторический максимум
Экономика
Криптовалюта Bitcoin обновила исторический максимум
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 ноября. Цена на криптовалюту Bitcoin обновила свой исторический максимум и достигла планки в 67,63 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии.

До этого показатели криптовалюты достигли рекордных значений 20 октября текущего года. Тогда стоимость Bitcoin показала стремительный рост и увеличилась до 67 тысяч долларов.

Ранее руководство Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Соединенных Штатов одобрило создание первого в мире фонда, который основан на биткоин-фьючерсах. Решение американского регулятора могло стать толчком к росту стоимости на торговых сессиях. В отличие от существующего Volt Bitcoin Revolution ETF, новосозданная организация сможет осуществлять полноценную торгово-финансовую деятельность.

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