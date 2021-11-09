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ТАСС: авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отремонтируют к лету 2023 года
Армия
ТАСС: авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отремонтируют к лету 2023 года
wikipedia.org  /  PH2 Paul A. Vise / Public Domain

Москва, 9 ноября. Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован к лету 2023 года. Об этом сообщили информаторы в оборонно-промышленном комплексе.

Завершат ремонтные работы в сухом доке филиала «35-й СРЗ» Центра судоремонта «Звездочка». Уточняется, что на судне проведут корпусные работы и установят винто-рулевые группы.

«Докование крейсера "Адмирал Кузнецов" состоится в июне следующего года. Корабль встанет на стапель нового дока для постановки винто-рулевой группы и корпусных работ. Его ремонт завершится летом 2023 года, и в конце того же года авианосец передадут флоту», — сообщил источник ТАСС.

Ранее построенный для индийского флота фрегат Tushil спустили на воду в Калининграде. В мероприятии участвовал посланник Индии в РФ Венкатеш Варма. Второй фрегат будет построен и спущен на воду в следующем году.

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