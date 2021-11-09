Депутат ГД Леонов предложил проверить россиян на наличие антител к COVID-19

Москва, 9 ноября. Тестирование на антитела позволит узнать реальный популяционный иммунитет к COVID-19 в российских регионах. Так считает депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов.

Сейчас достаточно сложно определить уровень коллективного иммунитета. Это связано с наличием большого числа поддельных сертификатов о вакцинации и случаями, когда люди переносят коронавирус без обращения в больницу. В первом случае люди безосновательно попадают в статистику, а во втором наоборот.

Разобраться в ситуации можно путем тестирования россиян на антитела к COVID-19. Проводить такие исследования предлагается выборочно. Полученный результат поможет оценить эффективность борьбы с коронавирусом в регионах, передает радио Sputnik.

«Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование», — пояснил депутат.

Леонов ранее предложил освобождать от наказания россиян, которые купили QR-коды или сертификат о вакцинации. Однако делать это лишь в том случае, если человек готов исправиться и сделать прививку.