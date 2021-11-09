Главы МИД России и Азербайджана провели переговоры

Москва, 9 ноября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщил МИД РФ.

Темой обсуждения глав внешнеполитических ведомств стала годовщина подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Переговоры прошли в формате телефонного разговора. Также министры обсудили взаимодействие между государствами и актуальную повестку дня.

«Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года», — сообщили в МИД.

Недавно Сергей Лавров сообщил, что Российская Федерация не уходит от проведения саммита в «нормандском формате». По мнению министра, в данной ситуации бездействует украинская сторона.