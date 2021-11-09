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Употребление воды из кулера может навредить здоровью из-за плохой дезинфекции тары
Общество
Употребление воды из кулера может навредить здоровью из-за плохой дезинфекции тары
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 9 ноября. Пластиковая тара для кулера не всегда дезинфицируется перед вторичным использованием. Из-за этого внутри бутыли появляются опасные для здоровья вещества.

Люди привыкли думать, что вода в кулерах намного чище той, что течет из-под крана. Однако результаты исследования Роскачества свидетельствуют об обратном, отметила эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

«Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения. Они касаются превышения норм по содержанию микроорганизмов, причем, в некоторых случаях до трех раз», — цитирует ее «Прайм».

Вместо этого Кулешова призвала использовать пурифайер, который подключается к водопроводу. Устройство позволяет очистить воду от механических и других частиц и обогащает ее минералами.

Роскачество ранее проверило состав вафель отечественного и иностранного производства. Для участия в исследовании было взято лакомство 20 торговых марок.

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