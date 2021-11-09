Более десяти домов остались без воды после прорыва трубы в Подмосковье

Москва, 9 ноября. Одиннадцать домов остались без воды в Мытищах, сообщил глава городского округа Виктор Азаров. Так он прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором показан двор с «плывущим асфальтом».

По словам Азарова, прорвало магистральную трубу, рабочие определяют причину поломки. В пресс-службе администрации отметили, что пришлось сбросить давление, перекрыв трубу.

«Подвалы подтопило, пришлось отключить один дом от электроснабжения. Будем откачивать воду. Подключать дома к электричеству. К утру авария должна быть устранена», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Поломка произошла в районе Новомытищинского проспекта и улицы Летной. Жители отключенных от водоснабжения домов могут набрать воду из автоцистерны, которую привезут в этот район.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве участников массовой драки. В результате инцидента пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.