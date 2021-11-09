Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 02:46
02:43
Армия
ТАСС: авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отремонтируют к лету 2023 года
02:38
Общество
Депутат ГД Леонов предложил проверить россиян на наличие антител к COVID-19
02:22
Политика
Главы МИД России и Азербайджана провели переговоры
02:03
Общество
Употребление воды из кулера может навредить здоровью из-за плохой дезинфекции тары
02:01
Происшествия
Более десяти домов остались без воды после прорыва трубы в Подмосковье
01:42
Происшествия
Полиция нашла тела аспиранта МГУ и девушки в квартире на севере Москвы
01:35
Политика
Пушков объяснил стремительное падение рейтинга Байдена
01:24
Происшествия
Полиция Красногорска разыскивает подозреваемого в убийстве мужчины в его квартире
01:23
Общество
Россия разрешила полеты в Тунис и еще восемь стран с 9 ноября
01:21
Технологии
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и следует на Землю
Все новости

Более десяти домов остались без воды после прорыва трубы в Подмосковье
Происшествия
Более десяти домов остались без воды после прорыва трубы в Подмосковье
Невские Новости

Москва, 9 ноября. Одиннадцать домов остались без воды в Мытищах, сообщил глава городского округа Виктор Азаров. Так он прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором показан двор с «плывущим асфальтом».

По словам Азарова, прорвало магистральную трубу, рабочие определяют причину поломки. В пресс-службе администрации отметили, что пришлось сбросить давление, перекрыв трубу.

«Подвалы подтопило, пришлось отключить один дом от электроснабжения. Будем откачивать воду. Подключать дома к электричеству. К утру авария должна быть устранена», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Поломка произошла в районе Новомытищинского проспекта и улицы Летной. Жители отключенных от водоснабжения домов могут набрать воду из автоцистерны, которую привезут в этот район.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве участников массовой драки. В результате инцидента пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Более десяти домов остались без воды после прорыва трубы в Подмосковье
подмосковье мытищи труба прорыв
Комментировать