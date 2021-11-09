Пушков объяснил стремительное падение рейтинга Байдена

Москва, 9 ноября. Президент США Джо Байден возглавил антирейтинг американских лидеров по двум причинам. Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

Действующего хозяина Белого дома поддерживают все 37,8 процента американцев, этот показатель стал самым низким. В связи с этим западня пресса «бросилась клеймить Байдена как слабого президента».

«Объяснений здесь два. Первое — его администрация не демонстрирует тех успехов, которых ждал весь западный мир. Вместо этого — бегство из Афганистана и топтание на месте в самих США. Причина вторая: комплекс несостоявшихся надежд. От Байдена слишком много ожидали. Но он не способен остановить ход истории. XXI век не будет "Американским веком"», — написал Пушков в своих соцсетях.

Журналист Джон Кардилло ранее высмеял Джо Байдена после конфуза во время саммита по климату в Глазго. Репортер заявил, что американский лидер опозорился на весь мир и позабавил президента России Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпина.