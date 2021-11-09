Полиция Красногорска разыскивает подозреваемого в убийстве мужчины в его квартире

Красногорск, 9 ноября. Тело жителя подмосковного Красногорска с огнестрельными ранениями найдено в его квартире. Сотрудники полиции устанавливают личность убийцы.

Погибшим является хозяин квартиры 1960 года рождения. После совершения преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр областного управления МВД России.

«В Красногорске в квартире застрелен мужчина. Нападавший скрылся. Устанавливается мотив убийства», — говорится в сообщении.

Правоохранители в настоящее время проводят оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются личность преступника и мотивы убийства, добавили в ведомстве.

Вооруженное нападение ранее произошло в подмосковной деревне Дютьково. Злоумышленники застрелили местного бизнесмена, когда тот находился в бане.