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Полиция Красногорска разыскивает подозреваемого в убийстве мужчины в его квартире
Происшествия
Полиция Красногорска разыскивает подозреваемого в убийстве мужчины в его квартире
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Красногорск, 9 ноября. Тело жителя подмосковного Красногорска с огнестрельными ранениями найдено в его квартире. Сотрудники полиции устанавливают личность убийцы.

Погибшим является хозяин квартиры 1960 года рождения. После совершения преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр областного управления МВД России.

«В Красногорске в квартире застрелен мужчина. Нападавший скрылся. Устанавливается мотив убийства», — говорится в сообщении.

Правоохранители в настоящее время проводят оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются личность преступника и мотивы убийства, добавили в ведомстве.

Вооруженное нападение ранее произошло в подмосковной деревне Дютьково. Злоумышленники застрелили местного бизнесмена, когда тот находился в бане.

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убийство подмосковье красногорск
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