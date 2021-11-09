Россия разрешила полеты в Тунис и еще восемь стран с 9 ноября

Москва, 9 ноября. Регулярное авиасообщение с Тунисом и другими странами восстанавливается в России с 9 ноября. Полеты были прерваны из-за пандемии коронавируса.

Начиная с 9 ноября возобновляются полеты на Багамы. Из Москвы в Нассау рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Из Москвы в Тегеран можно летать три раза в неделю, а из Сочи – один раз.

Россия восстановила авиасообщение с Нидерландами. В Амстердам можно вылететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи. С 9 ноября рейсы будут осуществляться в Норвегию, Словению, Тунис.

Сообщается о восстановлении полетов до Швеции, Таиланда, Австрии, Швейцарии, Финляндии и ОАЭ. С 9 ноября Россия увеличила число рейсов до Албании, Болгарии, Венесуэлы, Македонии, Мальдив и Франции.

Россия в начале октября прервала прямое авиасообщение с Марокко. Согласно информации посольства РФ в Рабате, ограничения не затрагивают перелеты транзитом через третьи страны.