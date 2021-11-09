Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и следует на Землю

Вашингтон, 9 ноября. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 покинул Международную космическую станцию (МКС) и возвращается на Землю. Об этом говорится на официальном сайте NASA.

Ожидается, что на Земле корабль приводнится в Атлантическом океане возле побережья американского штата Флорида примерно через восемь часов после отбытия. Отстыковка корабля Endeavour, на борту которого находились четыре астронавта — Шейн Кимброу, Меган Макартур, Том Песке и Акихико Хосидэ, произошла в 22:05 по Москве. Они заняли свои места за два часа до этого.

Экипаж миссии Crew-2 находился на МКС с апреля этого года вместе с россиянами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер, Марком Ванде и Соити Ногути. В скором времени к станции на корабле Crew Dragon полетит третий экипаж с Раджой Чари, Томом Маршберном и Кайлом Бэрроном на борту.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее предложил, чтобы космонавты России летали на американских кораблях, а американские астронавты — на российских. Сейчас в NASA прорабатывают данный вопрос.