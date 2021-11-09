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Подмосковные полицейские начнут искать нелегальные хостелы в жилых домах
Общество
Подмосковные полицейские начнут искать нелегальные хостелы в жилых домах
pixabay.com/PD

Москва, 9 ноября. Жилой сектор Подмосковья полностью проверят на наличие нелегальных хостелов. Соответствующее заявление сделал глава областного ГУ МВД Виктор Пауков.

Пять незаконных заведений уже были выявлены в ходе проверки в одном из городских округов. Руководство всех этих хостелов и общежитий не вело учет оплаты и постояльцев. Во время осмотра в двух комнатах была изъята литература экстремистского содержания, передает телеканал «360».

«Больше тысячи человек было доставлено из указанных общежитий или хостелов, где не ведется ни учет оплаты, ни учет, кто поселяется туда. Как правило, там проживают лица азиатской национальности, из Закавказья», — отметил Пауков в ходе встречи с подмосковным губернатором Андреем Воробьевым.

Проверку инициировали после публикаций СМИ об участившихся драках местных жителей с мигрантами. Однако, добавил Пауков, ни в одном из последних случаев не подтвердился факт межэтнического конфликта.

Одна из таких драк ранее произошла в подмосковном Домодедово. По факту инцидента начата проверка, ход которой находится на контроле областной прокуратуры.

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