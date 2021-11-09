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Песков: Кремль не располагает данными о личной встрече Путина и Байдена до конца года
Политика
Песков: Кремль не располагает данными о личной встрече Путина и Байдена до конца года
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 9 ноября. Данных относительно личной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом у Кремля нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Главы РФ и США уже проводили личную встречу в июне 2021 года в столице Швейцарии. Президенты в ходе переговоров договорились восстановить двусторонние отношения между странами в разных сферах. Лидеры говорили за закрытыми дверями в течении двух часов.

«Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года», — заявил Песков в интервью РИА Новости..

Ранее американские власти отказались комментировать возможность саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца 2021 года. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что не может «анонсировать какую-либо встречу».

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