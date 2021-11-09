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АПЭК: российские губернаторы утратили рейтинг из-за пандемии COVID-19

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 01:02
Общество
АПЭК: российские губернаторы утратили рейтинг из-за пандемии COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 ноября. Эпидемиологическая обстановка в российских регионах, вызванная распространением COVID-19, сильно повлияла на оценку рейтингов влияния губернаторов в октябре. Данные показатели значительно понизились, следует из данных АПЭК.

По словам главы АПЭК Дмитрия Орлова, способность глав регионов управлять развитием эпидемии и сдерживать ее, сегодня является важнейшим фактором эффективности их деятельности для народа. Однако значительная часть российских губернаторов пока не могут достичь эффективной борьбы с COVID-19, сообщил Орлов «Известиям».

«Значительная часть глав субъектов, позиции которых отличаются в рейтинге негативной динамикой, пока не могут эффективно противостоять распространению пандемии», — считает глава АПЭК.

Больше всего от пандемии за октябрь пострадал рейтинг губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Согласно данным АПЭК, он сдвинулся с 28-го на 41-е место. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн с 68-го места опустился на 73-е. Также свои позиции растерял руководитель Республики Крым Сергей Аксенов, опустившийся с 23-го места рейтинга на 27-е.

Однако скорость победы над эпидемией COVID-19 зависит не только от глав регионов, но и от сознательности россиян и темпов их вакцинации. Поскольку, как сообщил инфекционист Тимаков, привитые граждане являются последним звеном для распространения инфекции и предотвращают мутацию вируса.

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