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«Известия»: Минэкономразвития может разрешить банкам уничтожать бумажные договоры
Экономика
«Известия»: Минэкономразвития может разрешить банкам уничтожать бумажные договоры
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 9 ноября. Российским банкам могут разрешить в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры и создавать их цифровые версии. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Соответствующий закон правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу России. Отмечается, что при этом уведомлять клиента об уничтожении бумажной версии договора банкам необязательно, передает издание «Известия».

«Также планируется разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью», — рассказали изданию в Минэкономразвития.

Недавно Правительство Российской Федерации приняло решение повысить цену на жилищно-коммунальные услуги. В частности, цена за «коммуналку» вырастет в Чечне, Татарстане, а также в Крыму и Санкт-Петербурге.

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