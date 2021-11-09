Байден сдержал данное Путину обещание бороться с киберпреступниками

Вашингтон, 9 ноября. Соединенные Штаты доказали, что намерены сдерживать обещание бороться с киберпреступниками, данное президентом страны Джо Байденом его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом американский лидер сообщил во время выступления.

США предъявили обвинения гражданину Украины Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину в организации киберпреступлений. Помимо этого, оба мужчины были внесены в американский санкционный список. Этим, по словам Байдена, Соединенные Штаты доказали свою готовность любыми средствами бороться с киберугрозами.

«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — сообщила американский лидер.

По словам Байдена, для этого была задействована вся мощь федерального правительства США. Несмотря на то, что впереди руководству страны предстоит сделать еще многое, власти приняли важные шаги для укрепления американской инфраструктуры перед лицом кибератак, заключил он.

Однако, несмотря на это, рейтинг американского президента упал до рекордно низких показателей за все его нахождение на посту. Согласно данным Квиннипэкского университета, Байдена поддерживают 38% граждан США.