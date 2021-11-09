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Продажи автомобилей в России снизились на 18% по результатам октября
Экономика
Продажи автомобилей в России снизились на 18% по результатам октября
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Москва, 9 ноября. Российский рынок легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта снизился на 18,1% в октябре текущего года. За этот месяц показатель достиг 126204 проданных машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

В целом же за первые десять месяцев этого года в России было продано 1,3 млн автомобилей, что на 10,5% больше, чем в прошлом году. Как отметили аналитики ассоциации, российский автомобильный рынок снижается уже четвертый месяц подряд. При этом вернуться к допандемийным показателям он сможет еще нескоро из-за глобального спада производства. Ассоциация составила прогноз, что до конца года в России будет продано 1,7 млн автомобилей.

Лидером в России является LADA, продажи марки снизились на 31% (25573 автомобиля). Следом идет Kia, потерявшая 24% (16027 машин) и занимающая первенство среди иномарок. На третьем месте Hyundai, чьи автомобили были проданы в количестве 13162 единиц, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

При этом достаточно хорошо себя чувствует на мировом рынке баварский автомобильный завод Bayerische Motoren Werke AG. Продажи машин BMW в период с января по сентябрь достигли 10,207 миллиарда евро.

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