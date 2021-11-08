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Песков высказался о новых переговорах в «нормандском формате»
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Песков высказался о новых переговорах в «нормандском формате»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате» на уровне министров и проведению саммита, но нужно заранее подготовить итоговые документы.

По словам представителя Кремля, «с этим у коллег пока проблема», пишет РИА Новости. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предлагал провести встречу глав МИД «четверки» 11 ноября. Как сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, эта встреча не состоится из-за отсутствия «продукта такой встречи».

До этого Лавров направил партнерам по переговорам проект итогового документа. Однако Ле Дриан не нашел время, чтобы ознакомиться с предложением. Российские власти, в свою очередь, ждут реакцию на этот проект, а не просто выступление перед журналистами после переговоров.

Ранее в Белом доме прокомментировали встречу главы ЦРУ Уильяма Бернса с российскими высокопоставленными чиновниками. Оказалось, что эту поездку инициировал президент США Джо Байден.

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