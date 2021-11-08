Белый дом не дал конкретики по поводу возможной встречи Путина и Байдена

Вашингтон, 8 ноября. Американские власти пока не готовы сообщить, состоится ли встреча глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года. Об этом сообщили в Белом доме.

Заместителю пресс-секретаря резиденции американского президента Карин Жан-Пьер задали вопрос, будут ли лидеры России и Соединенных Штатов проводить переговоры в текущем году. По ее словам, планов пока не было, пишет ТАСС.

«Что касается вашего второго вопроса, я не могу анонсировать какую-либо встречу», — заявила Жан-Пьер.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встречались в июне текущего года в Женеве. Лидеры государств запустили процесс восстановления двусторонних отношений в различных сферах. Первые переговоры за закрытыми дверями длились около двух часов.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что пока у российской стороны нет «близкого понимания, когда и в каком формате должна пройти встреча». Это сложный вопрос с точки зрения подготовки.