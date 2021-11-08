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Минюст США выдвинул обвинения гражданину России в кибервымогательстве

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 23:01
Общество
Минюст США выдвинул обвинения гражданину России в кибервымогательстве
wikipedia.org  /  Sebmol / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 8 ноября. Сотрудники правоохранительных органов в США обвинили гражданина Российской Федерации Евгения Полянина в кибервымогательстве. Об этом рассказал генпрокурор Меррик Гарленд.

Генеральный прокурор уверен, что россиянин путем мошеннических манипуляций и схем получил с жертв около 13 миллионов долларов. Обвинитель добавил, что около половины этих средств правоохранителям удалось конфисковать.

«Кибератаки Полянина с целью вымогательства повлияли на множество компаний и организаций в США… Полянин в общей сложности смог получить 13 миллионов долларов со своих жертв», — сообщил гособвинитель.

Ранее американские судьи решили освободить гражданина Российской Федерации Игоря Данченко из-под стражи. Коллегия распорядилась выпустить россиянина и снабдить его специальным устройством слежения.

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