Минюст США выдвинул обвинения гражданину России в кибервымогательстве

Вашингтон, 8 ноября. Сотрудники правоохранительных органов в США обвинили гражданина Российской Федерации Евгения Полянина в кибервымогательстве. Об этом рассказал генпрокурор Меррик Гарленд.

Генеральный прокурор уверен, что россиянин путем мошеннических манипуляций и схем получил с жертв около 13 миллионов долларов. Обвинитель добавил, что около половины этих средств правоохранителям удалось конфисковать.

«Кибератаки Полянина с целью вымогательства повлияли на множество компаний и организаций в США… Полянин в общей сложности смог получить 13 миллионов долларов со своих жертв», — сообщил гособвинитель.

Ранее американские судьи решили освободить гражданина Российской Федерации Игоря Данченко из-под стражи. Коллегия распорядилась выпустить россиянина и снабдить его специальным устройством слежения.