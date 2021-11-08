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Белый дом: глава ЦРУ Бернс ездил в Москву для обсуждения двусторонних вопросов
Политика
Белый дом: глава ЦРУ Бернс ездил в Москву для обсуждения двусторонних вопросов
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 8 ноября. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Москву по указанию президента Джо Байдена. С представителями российского руководства он затронул ряд двусторонних вопросов, рассказали в Белом доме.

Уильям Бернс был в Москве 2 и 3 ноября. Он возглавил делегацию американских должностных лиц высокого ранга, дополнила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 8 ноября.

«Они встретились с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов в рамках двусторонних отношений», — цитирует слова заместителя пресс-секретаря ТАСС.

Ранее предполагаемую цель визита директора ЦРУ озвучил телеканал CNN. По информации журналистов, Уильям Бернс посещал Москву с целью «предупредить об отслеживании перемещений войск РФ» рядом с Украиной. В материале указывалось, что глава ведомства хотел выяснить «мотивацию» Кремля к этим действиям.

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