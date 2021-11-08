Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 23:41
23:26
Политика
Белый дом не дал конкретики по поводу возможной встречи Путина и Байдена
23:01
Общество
Минюст США выдвинул обвинения гражданину России в кибервымогательстве
22:42
Политика
Белый дом: глава ЦРУ Бернс ездил в Москву для обсуждения двусторонних вопросов
22:36
Весь мир
Власти Чада скрывают в Нджамене беглых главарей группировок и экс-президента ЦАР Бозизе
22:23
Общество
Свыше 200 тысяч зрителей посмотрели премьеру фильма «16-й» бизнесмена Пригожина
21:56
Весь мир
Африканский союз созвал чрезвычайную сессию по ситуации в Эфиопии
21:49
Общество
Малькевич оценил решение Минюста РФ в отношении «Российская ЛГБТ-сеть»
21:45
Весь мир
Сепаратисты заявили о скором окончании войны и захвате столицы Эфиопии
21:44
Политика
Главы МИД России и Греции провели беседу по актуальным вопросам взаимодействия
21:37
Весь мир
Власти ЦАР раскритиковали генсека ООН за выгораживание виновных в убийстве ребенка миротворцев
Все новости

Власти Чада скрывают в Нджамене беглых главарей группировок и экс-президента ЦАР Бозизе
Весь мир
Власти Чада скрывают в Нджамене беглых главарей группировок и экс-президента ЦАР Бозизе
wikipedia.org  /  UNDP / CC BY-SA 2.0

После того, как планы экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе по насильственному захвату власти в республике провалились, бывший глава государства и его ближайшие подельники из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) перебрались в столицу Чада.

По сведениям журналистов, идейный вдохновитель радикалов проживает на вилле в городе Нджамена. Его окружает несколько человек, отвечающих за охрану.

«Согласно некоторым источникам, Бозизе вылетел из Южного Чада в столицу в начале июля. Там он ожидает прогресса в миротворческом процессе, инициированном Анголой и международной конференцией по району Великих озер. Власти в Банги проинформированы о том, что бывший глава центральноафриканского государства находится в Чаде. Это было сделано по просьбе официальной Луанды», — уточняют журналисты.

Во время наступления радикалов на Банги Ангола пыталась навязать Банги диалог с боевиками из конгломерата группировок CPC. Созванный саммит Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) по решению проблем в ЦАР на деле оказался инструментом для реализации Луандой собственных корыстных амбиций.

Власти Чада скрывают в Нджамене беглых главарей группировок и экс-президента ЦАР Бозизе
wikipedia.org / Ken Doerr / CC2

Таким образом она попыталась отвлечь внимание населения от внутреннего социального кризиса. Тем не менее позже отношения между странами стабилизировались, и президент Жоау Лоуренсу полностью поддержал политику центральноафриканского Фостен-Арканжа Туадера.

Помимо Бозизе, в Чаде находятся и остальные лидеры бандформирований. Они располагаются как в главном городе, так и в других крупных населенных пунктах.

Коалиция CPC в январе 2020 года сконцентрировала силы и начала движение в сторону Банги. Радикалы пытались свергнуть официальное правительство и захватить власть, но получили отпор со стороны подготовленных российскими инструкторами подразделений национальной армии (FACA). После этого военные рассеяли формирования боевиков и выдавили их к границе.

Власти Чада скрывают в Нджамене беглых главарей группировок и экс-президента ЦАР Бозизе
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Чуть позже местная прокуратура объявила экс-президента в розыск, действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера заявил, что пожизненное изгнание Франсуа Бозизе позволит окончательно восстановить мир и стабильность в стране.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти Чада скрывают в Нджамене беглых главарей группировок и экс-президента ЦАР Бозизе
боевики африка цар чад бозизе скрывают
Комментировать