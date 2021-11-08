Власти Чада скрывают в Нджамене беглых главарей группировок и экс-президента ЦАР Бозизе

После того, как планы экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе по насильственному захвату власти в республике провалились, бывший глава государства и его ближайшие подельники из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) перебрались в столицу Чада.

По сведениям журналистов, идейный вдохновитель радикалов проживает на вилле в городе Нджамена. Его окружает несколько человек, отвечающих за охрану.

«Согласно некоторым источникам, Бозизе вылетел из Южного Чада в столицу в начале июля. Там он ожидает прогресса в миротворческом процессе, инициированном Анголой и международной конференцией по району Великих озер. Власти в Банги проинформированы о том, что бывший глава центральноафриканского государства находится в Чаде. Это было сделано по просьбе официальной Луанды», — уточняют журналисты.

Во время наступления радикалов на Банги Ангола пыталась навязать Банги диалог с боевиками из конгломерата группировок CPC. Созванный саммит Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) по решению проблем в ЦАР на деле оказался инструментом для реализации Луандой собственных корыстных амбиций.

wikipedia.org / Ken Doerr / CC2

Таким образом она попыталась отвлечь внимание населения от внутреннего социального кризиса. Тем не менее позже отношения между странами стабилизировались, и президент Жоау Лоуренсу полностью поддержал политику центральноафриканского Фостен-Арканжа Туадера.

Помимо Бозизе, в Чаде находятся и остальные лидеры бандформирований. Они располагаются как в главном городе, так и в других крупных населенных пунктах.

Коалиция CPC в январе 2020 года сконцентрировала силы и начала движение в сторону Банги. Радикалы пытались свергнуть официальное правительство и захватить власть, но получили отпор со стороны подготовленных российскими инструкторами подразделений национальной армии (FACA). После этого военные рассеяли формирования боевиков и выдавили их к границе.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Чуть позже местная прокуратура объявила экс-президента в розыск, действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера заявил, что пожизненное изгнание Франсуа Бозизе позволит окончательно восстановить мир и стабильность в стране.