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Свыше 200 тысяч зрителей посмотрели премьеру фильма «16-й» бизнесмена Пригожина

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 22:23
Общество
Свыше 200 тысяч зрителей посмотрели премьеру фильма «16-й» бизнесмена Пригожина
Кадр из фильма « 16-й»

Москва, 8 ноября. Жесткий стеб, политическая сатира, отличная комедия — такие комментарии оставили зрители во время трансляции фильма «16-й» Евгения Пригожина. Официальная премьера картины в России началась в 20:00 8 ноября. К просмотру киноленты подключились более 200 тысяч зрителей.

Среди тех, кто посмотрел фильм, оказался известный теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин. Он отметил, что сатира всегда тесно связана со свободой. Именно поэтому США запретили «16-й» в своей стране.

«Америка погрязла в политкорректности, особенно если это связано с меньшинствами, которых нельзя критиковать или смеяться над ними. Понятно, что они ограничены и политической цензурой. Можно вспомнить хотя бы то, что Трамп был забанен в американских соцсетях. В этих условиях не может существовать здоровой политической сатиры, потому что сатира - это всегда свобода. А если вы затыкаете рот оппоненту, то в принципе ликвидируете возможность смеяться: жестко или не жестко. Смех возможен только в свободной ситуации. Это как советские политические анекдоты. Очень важно их рассказывать их на доверительном уровне», — считает Стиллавин.

Свыше 200 тысяч зрителей посмотрели премьеру фильма «16-й» бизнесмена Пригожина
16film.ru /

Заслуженная артистка России Елена Драпеко уверена, что даже серьезные политические темы нужно уметь подавать с юмором. Актриса отметила, что искусство не знает границ. А там, где они есть, нет искусства.

«У искусства нет запретных тем. Если есть запреты, то это не искусство, а шарж или малоталантливая пародия. А когда это остроумно и хорошо сыграно, тогда флаг им в руки», — рассуждает Драпеко.

Премьера фильма «16-й» должна была состояться в Нью-Йорке 3 ноября. Показ без объяснения причин отменили незадолго до начала. Авторы киноленты попытались решить проблему, но в дело вмешалась американская полиция — 5 ноября при очередной попытке представить фильм Пригожина американской публике, в кинозал ворвались полицейские и вывели оттуда зрителей.

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