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Африканский союз созвал чрезвычайную сессию по ситуации в Эфиопии
Весь мир
Африканский союз созвал чрезвычайную сессию по ситуации в Эфиопии
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 8 ноября. Совет мира и безопасности Африканского союза созвал срочное заседание на тему «Обновленная информация о ситуации на севере Эфиопии».

Мероприятие проводится в столице охваченной войной страны, на нем выступит комиссар АС по политическим вопросам, вопросам мира и безопасности Банколе Адейе. Изначально предполагалось, что бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, который назначен официальным представителем организации на Черном континенте, предъявит обновленную информацию о происходящем в Эфиопии, однако сессия состоится без его брифинга, так как он до сих пор не покинул зону боевых действий.

Срочный созыв Африканского союза произошел на фоне сообщений об усилении противостояния между правительственными войсками и сепаратистами из различных группировок, а также после объявления радикалами «Народного фронта освобождения Тыграя» о захвате городов Десси и Комбольча.

Председатель Комиссии АС Мусса Факи Махамат 3 ноября выступил с заявлением, в котором призвал стороны «к немедленному прекращению огня, уважению жизни и имущества гражданских лиц, а также государственной инфраструктуры». Кроме того, он попросил «воздержаться от актов возмездия в отношении любого сообщества, подстрекательства к насилию».

Африканский союз созвал чрезвычайную сессию по ситуации в Эфиопии

Участники заседания договорились поддержать усилия организации, направленные на предотвращение эскалации конфликта. Ожидаемым итогом сессии стало соответствующее коммюнике, в котором выражается озабоченность происходящими в Эфиопии событиями, так как война и возможные жертвы среди гражданского населения приводят к нестабильности в регионе.

Затяжной конфликт продолжается в стране с ноября прошлого года. Сепаратисты, потерпевшие не одно поражение от федеральных войск, заручились поддержкой влиятельных союзников на Западе, и вместо стабилизации обстановки американская администрация предпочла наложить на пострадавшее от гражданской войны государство ряд санкций и поддержать коалицию боевиков.

Подробнее о том, как Вашингтон применяет экономическое и политическое давление для эскалации конфликта в Эфиопии, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

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