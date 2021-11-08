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Главы МИД России и Греции провели беседу по актуальным вопросам взаимодействия
Политика
Главы МИД России и Греции провели беседу по актуальным вопросам взаимодействия
pixabay.com

Москва, 8 ноября. Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его греческим коллегой Никосом Дендиасом. В ходе беседы они обсудили актуальные вопросы взаимодействия, сообщили в МИД РФ.

Как следует из материала российского министерства, во время диалога был отмечен большой вклад Москвы как надежного и проверенного поставщика энергетических ресурсов на рынок Греции. Помимо этого, стороны намерены на дальнейшую реализацию программы Года истории Россия — Греция, проходящего при поддержке российского лидера и премьер-министра республики.

«В целях развития отраслевых связей подчеркнута востребованность своевременного проведения XIII сессии Смешанной Российско-Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и заседаний ее рабочих групп», — следует из сообщения МИД России.

Также в скором времени Сергей Лавров возглавит российскую делегацию во время проведения международной конференции по Ливии во Франции. Участники встречи обсудят своевременное проведение выборов в стране, которые состоятся 24 декабря.

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