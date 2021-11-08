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Сепаратисты заявили о скором окончании войны и захвате столицы Эфиопии
Весь мир
Сепаратисты заявили о скором окончании войны и захвате столицы Эфиопии
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 8 ноября. Главарь «Армии освобождения Оромо» (OLA) Джаал Мару заявил о скором окончании войны в Эфиопии и предупредил федеральные силы страны о новом наступлении.

«Наши войска находятся недалеко от столицы и готовятся к финальной атаке», — приводит слова радикала местное издание Horn24.

Официальные власти африканской республики пока не отреагировали на заявление сепаратиста. Кроме того, не поступало сообщений о прорыве бандформированиями линии обороны правительственной армии и военизированных формирований ополченцев.

По мнению пользователей Twitter, представитель боевиков попытался в очередной раз запустить в Сети кампанию по дезинформации и спровоцировать тем самым панические настроения у жителей столицы и в рядах армии.

«Сколько раз вы сообщали, что подошли на 5 километров к столице, и сколько было данных о том, что скоро закончите войну? Это не работает, включите мозг», — написал под постом Мару пользователь Хабтаму Арагие.

«Такое возможно только в его самом безумном сне. В Эфиопии нет места террористам», — отметила Сара Мелиз.

«Пишут о своей мечте, но я вам скажу: не рассчитывайте свергнуть Абия», — добавил пользователь Йонас Эшету.

Ранее жители столицы Эфиопии вышли на митинг против вмешательства Соединенных Штатов Америки в дела республики и потребовали от иностранных СМИ прекратить дезинформационную кампанию.

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