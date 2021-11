Сепаратисты заявили о скором окончании войны и захвате столицы Эфиопии

Аддис-Абеба, 8 ноября. Главарь «Армии освобождения Оромо» (OLA) Джаал Мару заявил о скором окончании войны в Эфиопии и предупредил федеральные силы страны о новом наступлении.

Официальные власти африканской республики пока не отреагировали на заявление сепаратиста. Кроме того, не поступало сообщений о прорыве бандформированиями линии обороны правительственной армии и военизированных формирований ополченцев.

#ETHIOPIA: Oromo Liberation Army commander Jaal Marroo warned of a new offensive and predicted the war would end "very soon." @AFP

Jaal Marroo says his troops are near the capital and preparing another attack. pic.twitter.com/kNonxTbLlo