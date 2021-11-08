Малькевич оценил решение Минюста РФ в отношении «Российская ЛГБТ-сеть»

Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть» внесено в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иноагента. Известный журналист, общественный деятель Александр Малькевич в разговоре с ФАН объяснил решение ведомства в отношении данной организации.

Как отмечает журналист, согласно данным интернет-портала Pro-LGBT, «активисты мирового ЛГБТ-сообщества в последние годы все активнее требуют переосмысления понятия нормы или вообще отмены нормативности сексуальных и брачных отношений с целью легитимизации гомосексуализма.

«В своей деятельности они приводят ряд аргументов, переходящих в лозунги, на основании которых критикуют противников требуемых ими изменений. Среди подобных лозунгов – «Каждый десятый человек является геем», «геями рождаются», «ориентацию не изменить», «гомосексуальность встречается среди 1500 видов животных» и другие», — говорит собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Так, наибольшего влияния на общественное сознание достигли организации, представляющие гомосексуальное движение, так называемые «ЛГБТК» («ЛГБТИ», «ЛГБТ+» и прочие).

«При этом, методы указанного движения заключаются в том, что о гомосексуализме, с одной стороны, распространяется любая критическая информация. Представители ЛГБТ-сообщества всячески продвигают тезисы о привилегированном положении гомосексуалистов в культуре и искусстве», — считает Александр Малькевич.

Общественник также подчеркивает, что гражданское общество «не трогает» и никто представителей ЛГБТ-сообществ «не обижает».

«Нет зарубежного финансирования — нет статуса иностранного агента, но сейчас мы видим, что насаждаются чуждые нашему менталитету ценности, навязывают их на иностранные деньги, идет разложение общества изнутри, с обильным внешним финансированием. Для нашего общества — это неприемлемо», — заключил журналист.

Ранее о решении Минюста высказался депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он считает, что подобные меры вполне закономерны и ожидаемы.