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Малькевич оценил решение Минюста РФ в отношении «Российская ЛГБТ-сеть»

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 21:53
Общество
Малькевич оценил решение Минюста РФ в отношении «Российская ЛГБТ-сеть»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть» внесено в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иноагента. Известный журналист, общественный деятель Александр Малькевич в разговоре с ФАН объяснил решение ведомства в отношении данной организации.

Как отмечает журналист, согласно данным интернет-портала Pro-LGBT, «активисты мирового ЛГБТ-сообщества в последние годы все активнее требуют переосмысления понятия нормы или вообще отмены нормативности сексуальных и брачных отношений с целью легитимизации гомосексуализма.

«В своей деятельности они приводят ряд аргументов, переходящих в лозунги, на основании которых критикуют противников требуемых ими изменений. Среди подобных лозунгов – «Каждый десятый человек является геем», «геями рождаются», «ориентацию не изменить», «гомосексуальность встречается среди 1500 видов животных» и другие», — говорит собеседник ФАН.

Малькевич объяснил решение Минюста в отношении «Российская ЛГБТ-сеть»
Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Так, наибольшего влияния на общественное сознание достигли организации, представляющие гомосексуальное движение, так называемые «ЛГБТК» («ЛГБТИ», «ЛГБТ+» и прочие).

«При этом, методы указанного движения заключаются в том, что о гомосексуализме, с одной стороны, распространяется любая критическая информация. Представители ЛГБТ-сообщества всячески продвигают тезисы о привилегированном положении гомосексуалистов в культуре и искусстве», — считает Александр Малькевич.

Общественник также подчеркивает, что гражданское общество «не трогает» и никто представителей ЛГБТ-сообществ «не обижает».

«Нет зарубежного финансирования — нет статуса иностранного агента, но сейчас мы видим, что насаждаются чуждые нашему менталитету ценности, навязывают их на иностранные деньги, идет разложение общества изнутри, с обильным внешним финансированием. Для нашего общества — это неприемлемо», — заключил журналист.

Ранее о решении Минюста высказался депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он считает, что подобные меры вполне закономерны и ожидаемы.

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лгбт малькевич
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