Власти ЦАР раскритиковали генсека ООН за выгораживание виновных в убийстве ребенка миротворцев

Банги, 8 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выгораживает членов многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА), ответственных за смерть 15-летней девочки. Заявление правительства Центральноафриканской Республики приводит издание Le Potentiel Centrafricain.

«Удивительно слышать позицию генсека, пытающегося обелить людей, чьи действия привели к гибели подростка. Выходит, он одобряет поступок миротворцев», — сообщает СМИ.

Ранее Гутерреш осудил обстрел автобуса ООН национальной армией республики и таким образом одобрил попытки египетского контингента МИНУСКА произвести фото- и видеофиксацию закрытого объекта, что строго запрещено законодательством страны.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

По мнению генсека, военнослужащие ЦАР не имели права открывать огонь по автобусу миссии, водитель которого насмерть сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места преступления.

«В результате нападения ранения получили десять безоружных египетских миротворцев, которые только что прибыли в Банги во время своего развертывания», — заявил Гутерреш.

Однако руководство организации до сих пор не огласило имен пострадавших в перестрелке. Более того, генеральный секретарь бездоказательно обвинил охрану в преднамеренной атаке на «голубых касок» и призвал наказать военных.

«Власти ЦАР пытаются вынудить арестовать тех, кто исполнял свой долг и защищал резиденцию президента. Следует напомнить, что ООН не может отдавать приказы правительству Центральноафриканской Республики, особенно если у руководства миссии нет достаточных доказательств», — пишет СМИ.

Журналисты призвали власти страны пересмотреть заключенное ранее соглашение о стабилизации обстановки в регионе и немедленно вывести весь международный контингент.

О нарушении миссией ООН законов ЦАР сообщили в МИД африканского государства.

В частности, дипломаты напомнили, что среди преступлений «голубых касок» — попытка запечатлеть стратегический объект, неподчинение законному требованию охраны, побег с места происшествия и непреднамеренное убийство гражданского.