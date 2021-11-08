Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 22:16
21:56
Весь мир
Африканский союз созвал чрезвычайную сессию по ситуации в Эфиопии
21:49
Общество
Малькевич оценил решение Минюста РФ в отношении «Российская ЛГБТ-сеть»
21:45
Весь мир
Сепаратисты заявили о скором окончании войны и захвате столицы Эфиопии
21:44
Политика
Главы МИД России и Греции провели беседу по актуальным вопросам взаимодействия
21:37
Весь мир
Власти ЦАР раскритиковали генсека ООН за выгораживание виновных в убийстве ребенка миротворцев
21:34
Технологии
Пользователи Twitter пожаловались на новый сбой в работе соцсети
21:33
Общество
Милонов заявил, что решение Минюста РФ в отношении «Российской ЛГБТ-сети» было ожидаемо
21:30
Весь мир
Политолог Ордуханян назвал «холодным душем» для США бегство американцев в Белоруссию
21:25
Весь мир
Мать погибшей в ЦАР девочки призвала наказать виновных в смерти ее дочери миротворцев
21:24
Весь мир
На стадионе в сирийском Дейр эз-Зоре состоялся первый за 10 лет футбольный матч
Все новости

Власти ЦАР раскритиковали генсека ООН за выгораживание виновных в убийстве ребенка миротворцев
Весь мир
Власти ЦАР раскритиковали генсека ООН за выгораживание виновных в убийстве ребенка миротворцев
wikipedia.org  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers / Public Domain

Банги, 8 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выгораживает членов многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА), ответственных за смерть 15-летней девочки. Заявление правительства Центральноафриканской Республики приводит издание Le Potentiel Centrafricain.

«Удивительно слышать позицию генсека, пытающегося обелить людей, чьи действия привели к гибели подростка. Выходит, он одобряет поступок миротворцев», — сообщает СМИ.

Ранее Гутерреш осудил обстрел автобуса ООН национальной армией республики и таким образом одобрил попытки египетского контингента МИНУСКА произвести фото- и видеофиксацию закрытого объекта, что строго запрещено законодательством страны.

Власти ЦАР раскритиковали генсека ООН за выгораживание виновных в убийстве ребенка миротворцев
flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

По мнению генсека, военнослужащие ЦАР не имели права открывать огонь по автобусу миссии, водитель которого насмерть сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места преступления.

«В результате нападения ранения получили десять безоружных египетских миротворцев, которые только что прибыли в Банги во время своего развертывания», — заявил Гутерреш.

Однако руководство организации до сих пор не огласило имен пострадавших в перестрелке. Более того, генеральный секретарь бездоказательно обвинил охрану в преднамеренной атаке на «голубых касок» и призвал наказать военных.

«Власти ЦАР пытаются вынудить арестовать тех, кто исполнял свой долг и защищал резиденцию президента. Следует напомнить, что ООН не может отдавать приказы правительству Центральноафриканской Республики, особенно если у руководства миссии нет достаточных доказательств», — пишет СМИ.

Журналисты призвали власти страны пересмотреть заключенное ранее соглашение о стабилизации обстановки в регионе и немедленно вывести весь международный контингент.

О нарушении миссией ООН законов ЦАР сообщили в МИД африканского государства.

В частности, дипломаты напомнили, что среди преступлений «голубых касок» — попытка запечатлеть стратегический объект, неподчинение законному требованию охраны, побег с места происшествия и непреднамеренное убийство гражданского.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти ЦАР раскритиковали генсека ООН за выгораживание виновных в убийстве ребенка миротворцев
расследование убийство африка гутерреш миротворцы цар генсек оон
Комментировать