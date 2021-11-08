Пользователи Twitter пожаловались на новый сбой в работе соцсети

Нью-Йорк, 8 ноября. Люди из разных стран, в том числе и из России сообщили о неполадках в работе соцсети Twitter. Такие данные привели на портале Downdetector, который занимается мониторингом сбоев и отключений интернет-ресурсов.

Первые сообщения о неполадках в функционировании соцсети стали появляться в 20:53 по московскому времени. Больше всего жалоб на сбои поступает из США и Великобритании. На неполадки жалуются и пользователи из России, Франции, Канады, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Польши, Италии и других стран.

Многие юзеры Twitter заявили о неполадках в функционировании веб-сайта, а также в работе приложения, соединении с сервером, авторизации и других функциях. О сбоях в иных соцсетях и интернет-приложениях пока не сообщалось.

Несколькими днями ранее российские пользователи пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте». По всей стране юзеры не могли загрузить веб-версию сайта.