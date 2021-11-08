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Милонов заявил, что решение Минюста РФ в отношении «Российской ЛГБТ-сети» было ожидаемо

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 21:35
Общество
Милонов заявил, что решение Минюста РФ в отношении «Российской ЛГБТ-сети» было ожидаемо
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с ФАН высказал мнение, что решение Минюста в отношении «Российской ЛГБТ-сети» вполне закономерно и ожидаемо. Он считает, что данная организация, совершенно не скрывая своего иностранного происхождения, финансирования и поддержки, пыталась навязать людям негативное отношение к российским традиционным ценностям.

«Пыталась изменить российское законодательство, требуя всяких диких вещей, совершенно неприемлемых для нашей страны. По большому счету до недавнего времени эта организация пользовалась всеми правами, по сути дела, политической партии, она предлагала изменение федеральных и региональных законов, проводила массу мероприятий, связанных с пропагандой оппозиционных ценностей, при этом она получала откровенно западное финансирование», — говорит депутат.

При этом Виталий Милонов обращает внимание скорее не на сам факт зарубежного финансирования организации, а на ее политическую работу. Ведь именно такой работой, по мнению политика, они и занимались.     

«Цели, которые ставила эта организация абсолютно нелепы. В нашей стране нет ущемления людей по половому признаку и тем более личной жизни. Но ведь они требовали изменить российскую конституцию, семейное законодательство. Мало того, именно эти организации призывали ввести против страны санкции, по их мнению, наша страна отстала от современной повестки из-за отказа принятия этих новых ценностей. Поэтому это все закономерно и ожидаемо. Они на это рассчитывали, как иначе?», — заключил Милонов.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал пересмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах. Этим инструментом не стоит злоупотреблять, считает глава государства.

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