Мать погибшей в ЦАР девочки призвала наказать виновных в смерти ее дочери миротворцев

Банги, 8 ноября. Мать погибшей под колесами автобуса миротворцев ООН девочки призвала власти оказать содействие в аресте и привлечении к суду виновных в смерти ее дочери. Об этом сообщает новостной ресурс Nos Medias.

Жительница Центральноафриканской Республики Адель Диалло Мирей считает, что ворвавшийся на территорию президентского дворца египетский контингент многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) должен понести заслуженное наказание.

«Они обязаны ответить за смерть Люмьер, она была моей надеждой и опорой. Я готова даже в одиночку противостоять ООН и всем, кто попытается защитить убийц. Наши власти предпринимают все от них возможное в расследовании и придании огласки этому происшествию», — приводит СМИ слова матери погибшей.

По мнению женщины, вместо признания совершенного миротворцами преступления высшие должностные лица Организации Объединенных Наций пытаются обвинить в инциденте военнослужащих правительственной армии (FACA), которые выполняли возложенные на них обязанности и явно не превышали должностных полномочий.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

«МИНУСКА несет ответственность за ряд преступлений, совершенных в отношении гражданских лиц на территории Центральноафриканской Республики. И последний случай дополняет другие, которые уже были задокументированы правозащитниками страны. Даже после смерти Люмьер в ООН не попытались загладить вину и оказать помощь пострадавшей семье. Несомненно, этот акт агрессии не останется без должной оценки, особенно учитывая серьезность произошедшего», — заключили авторы Nos Medias.

Ранее жители африканской страны устроили стихийный митинг против присутствия миротворцев в республике. Население также призвало наказать ответственных за гибель подростка.