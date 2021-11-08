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Фрегат для индийских ВМС торжественно спустили на воду в Калининграде
Армия
Фрегат для индийских ВМС торжественно спустили на воду в Калининграде
facebook.com  /  ВМФ РФ

Калининград, 8 ноября. Церемония спуска на воду и имянаречения фрегата Tushil, созданного для ВМС Индии, состоялась в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

В дальнейшем на предприятии «Янтарь» будет построен еще один корабль проекта 11356 для Военно-морского флота Индии. Директор судостроительного завода Илья Самарин подчеркнул, что этот заказ очень важен для них, он будет выполнен на высоком качественном уровне и точно в срок.

«Мы высоко ценим доверие индийского заказчика, который принял решение продолжить строительство фрегатов проекта 11356 на "Янтаре"», — отметил Самарин.

В торжественной церемонии принял участие посол Индии в РФ Венкатеш Варма. Он отметил, что эти корабли свидетельствуют о стратегических отношениях между Москвой и Дели, а также доказывают их многолетнюю дружбу.

Ожидается, что второй фрегат Tamala спустят на воду уже в начале 2022 года. Корабли должны быть переданы индийской стороне в 2023 году.

Ранее сообщалось, что судостроительная корпорация «Ак Барс» подготовила фрегаты «Гепард-3.9» на экспорт.

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