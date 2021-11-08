ВС Польши мобилизовали два батальона легкой пехоты из-за обострения на границе

Варшава, 8 ноября. Польские власти мобилизовали два батальона войск территориальной обороны из-за кризиса на границе.

Согласно сообщению польских Сил территориальной обороны, представленном в Twitter, резервистов двух батальонов легкой пехоты срочно вызвали на службу. Причиной стало резкое ухудшение ситуации на границе с Белоруссией. В настоящий момент там находится более трех тысяч беженцев, уточнил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

По информации польского МВД, военные, охраняющие границу с Белоруссией, помешали уже как минимум одной попытки нелегальных мигрантов прорваться на территорию Польши. С каждым днем ситуация становится все более тяжелой.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в обострении ситуации на границе.