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Миротворцы ОДКБ начали первые практические занятия на учениях «Нерушимое братство — 2021»

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 21:15
Армия
Миротворцы ОДКБ начали первые практические занятия на учениях «Нерушимое братство — 2021»
wikimedia.org  /  Igor Dvurekov / CC BY-SA 3.0

Казань, 8 ноября. Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии приступили к первым практическим занятиям в рамках миротворческих маневров стран ОДКБ «Нерушимое братство — 2021».

Известно, что первые практические занятия миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялись на полигоне Казанского танкового училища. Военнослужащие шести стран во время совместных маневров отработали организацию лагеря беженцев, обеспечили безопасность прохождения автоколонн с гуманитарным грузом, а также отразили атаку на контрольно-пропускной пункт.

Совместные учения миротворцев ОДКБ с использованием самого современного технического оснащения продлятся до конца недели. На финальном этапе маневров военнослужащие отработают блокирование поселка, захваченного террористами.

Ранее подразделения шести стран Организации договора о коллективной безопасности прибыли в Казань для участия в совместных учениях «Нерушимое братство — 2021».

Также сообщалось, что для участия в маневрах ОДКБ с Урала в Татарстан перебазированы вертолеты Ми-24 и Ми-8, передает RT.

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учения миротворцы нерушимое братство-2021
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