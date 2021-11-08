Миротворцы ОДКБ начали первые практические занятия на учениях «Нерушимое братство — 2021»

Казань, 8 ноября. Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии приступили к первым практическим занятиям в рамках миротворческих маневров стран ОДКБ «Нерушимое братство — 2021».

Известно, что первые практические занятия миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялись на полигоне Казанского танкового училища. Военнослужащие шести стран во время совместных маневров отработали организацию лагеря беженцев, обеспечили безопасность прохождения автоколонн с гуманитарным грузом, а также отразили атаку на контрольно-пропускной пункт.

Совместные учения миротворцев ОДКБ с использованием самого современного технического оснащения продлятся до конца недели. На финальном этапе маневров военнослужащие отработают блокирование поселка, захваченного террористами.

Ранее подразделения шести стран Организации договора о коллективной безопасности прибыли в Казань для участия в совместных учениях «Нерушимое братство — 2021».

Также сообщалось, что для участия в маневрах ОДКБ с Урала в Татарстан перебазированы вертолеты Ми-24 и Ми-8, передает RT.