Вашингтон, 8 ноября. Пилоты и технический персонал российской авиации за последние годы получили огромный опыт реальных боевых действий, что значительно усилило потенциал ВКС РФ, полагает американский военный эксперт Питер Сучиу.

Никакие тренировки и учения не могут обеспечить уникальную квалификацию летчиков, которая оттачивается во время настоящего вооруженного конфликта, пишет Сучиу в статье для издания The National Interest (NI). Пересказ его ключевых тезисов представляет «ПолитРоссия».

Сучиу обратил внимание на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который сообщил о военном опыте 90% действующих пилотов ВКС РФ. Многие из них совершили сотни боевых вылетов, отметил Шойгу. Подобная статистика очень красноречива, уверен аналитик NI.

«Даже самые современные самолеты в мире хороши ровно настолько, насколько хороши пилоты за штурвалом», — восхитился Сучиу уровнем подготовки российских пилотов.

Обозреватель из США провел аналогию между классической стратегией Минобороны РФ и крылатой фразой на латыни, которая известна с времен Древнего Рима. «Si vis pacem, para bellum», одной фразой описал текущее состояние ВКС РФ обозреватель The National Interest. В переводе эти слова означают «Хочешь мира — готовься к войне».

Ранее сообщалось, что успех модернизации российского самолета-разведчика А-50У поставил в тупик экспертов Пентагона. О важности наличия в российской армии современного и мощного оружия для надежной защиты созидательного труда граждан РФ информировал RT.