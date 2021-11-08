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Поп-короля Филиппа Киркорова с детьми не выпустили из Дубая

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 21:11
Шоу-бизнес
Поп-короля Филиппа Киркорова с детьми не выпустили из Дубая
instagram.com  /  @fkirkorov

Дубай, 8 ноября. Известный российский певец Филипп Киркоров пожаловался поклонникам в Stories, что его не пустили на самолет при вылете из ОАЭ в Россию. Оказалось, что у артиста не было при себе ПЦР-теста.

В ролике, позируя на фоне роскошной виллы, Киркоров рассказал, что не смог улететь домой. Ему, как и любому другому путешественнику, нужны были ПЦР-тесты, но поп-короля об этом никто не предупредил. В итоге исполнитель хита «Зайка моя» отправился в Абу-Даби, чтобы вернуться в Россию другой авиакомпанией.

По словам Киркорова, эта маленькая неприятность ничуть не расстроила его. Вместе с детьми — Мартином и Аллой-Викторией — их разместили в дорогой гостинице. Единственное, что вызвало беспокойство певца, это опоздание наследников в школу. Однако у ребят есть уважительная причина, возможно, учителя пойдут им навстречу, подытожил Киркоров.

Ранее музыкант высказался о своей бывшей супруге Алле Пугачевой. Певец все еще скучает по ней, но радуется личному счастью Примадонны. Народная артистка СССР воспитывает двоих детей-близняшек от юмориста Максима Галкина, с которым состоит в браке с 2011 года.

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Все новости / Шоу-бизнес / Поп-короля Филиппа Киркорова с детьми не выпустили из Дубая
киркоров дубай коронавирус
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