Поп-короля Филиппа Киркорова с детьми не выпустили из Дубая

Дубай, 8 ноября. Известный российский певец Филипп Киркоров пожаловался поклонникам в Stories, что его не пустили на самолет при вылете из ОАЭ в Россию. Оказалось, что у артиста не было при себе ПЦР-теста.

В ролике, позируя на фоне роскошной виллы, Киркоров рассказал, что не смог улететь домой. Ему, как и любому другому путешественнику, нужны были ПЦР-тесты, но поп-короля об этом никто не предупредил. В итоге исполнитель хита «Зайка моя» отправился в Абу-Даби, чтобы вернуться в Россию другой авиакомпанией.

По словам Киркорова, эта маленькая неприятность ничуть не расстроила его. Вместе с детьми — Мартином и Аллой-Викторией — их разместили в дорогой гостинице. Единственное, что вызвало беспокойство певца, это опоздание наследников в школу. Однако у ребят есть уважительная причина, возможно, учителя пойдут им навстречу, подытожил Киркоров.

Ранее музыкант высказался о своей бывшей супруге Алле Пугачевой. Певец все еще скучает по ней, но радуется личному счастью Примадонны. Народная артистка СССР воспитывает двоих детей-близняшек от юмориста Максима Галкина, с которым состоит в браке с 2011 года.