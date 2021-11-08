Ивлеева продолжает хранить фотографии с Элджеем после развода

Москва, 8 ноября. Блогер Настя Ивлеева показала свой холодильник. Оказывается, звезда до сих пор хранит фотографии с бывшим мужем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.

Ивлеева опубликовала Stories на своей странице в Instagram. Блогер в маске для лица подошла к холодильнику и подписчики заметили не только черно-белое фото примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, но и счастливые снимки бывших супругов.

Prt Scr instagram.com / @agentgirl

Настя Ивлеева и Алексей Узенюк были одной из самых эпатажных пар шоу-бизнеса, но летом этого года пара рассталась, сообщает портал Teleprogramma.pro. Элджей оставил экс-супруге все имущество, забрав с собой только личные автомобили. Ивлеева не комментировала развод, но недавно на своем YouTube-канале она нелестно отозвалась о треке, который рэпер написал после развода.