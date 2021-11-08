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Звезда «Служебного романа» Немоляева потерпела фиаско на пробах «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
Звезда «Служебного романа» Немоляева потерпела фиаско на пробах «Иронии судьбы»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 8 ноября. Актриса Светлана Немоляева, несмотря на почетный возраст, не уходит из профессии. В новом интервью она рассказала, как в молодости потерпела фиаско и расстроила режиссера Эльдара Рязанова.

Немоляева считает себя театральной актрисой, но широкую известной ей принесли роли в фильмах «Гараж» и «Служебный роман». Поклонники творчества артистки знают сотни удачных персонажей в ее исполнении, но, как оказалось, успех пришел не сразу. В начале карьеры народная артистка РСФСР не проходила пробы. Одно из фиаско она потерпела, когда хотела работать с Эльдаром Рязановым.

«Когда пробовалась на роль в «Иронии судьбы», муза пролетела мимо меня и сделала мне ручкой. Полное фиаско. Даже Рязанов сказал: «Можно хуже, но трудно». Я тогда совсем сникла. А в «Служебный роман» Рязанов взял меня без проб. Хотя тогда на «Мосфильме» это было невозможно», — заявила Немоляева в разговоре с «Собеседником».

Актриса считает, что современный кинематограф сильно испортили деньги и спешка. Немоляева практически не смотрит современные картины. По ее мнению, продюсеры снимают быстро и дешево, пишут «Дни.ру».

Светлана Немоляева в начале ноября рассказала, что из-за проблем с сердечно-сосудистой системой проходит реабилитацию в Подмосковье. Ее недуг не связан с новой коронавирусной инфекцией.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Служебного романа» Немоляева потерпела фиаско на пробах «Иронии судьбы»
актриса немоляева рязанов ирония судьбы служебный роман
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