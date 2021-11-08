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Группа хакеров Fail0verflow сообщила о взломе PlayStation 5
Технологии
Группа хакеров Fail0verflow сообщила о взломе PlayStation 5
Prt Scr youtube.com  /  PlayStation

Вашингтон, 8 ноября. Хакерская группа Fail0verflow опубликовала в Сети скриншот кода, который якобы является ключом к прошивке игровой приставки PlayStation 5, выпущенной компанией Sony Interactive Entertainment.

Fail0verflow на своей странице в Twitter опубликовали некий код, который сможет взломать PlayStation 5. По словам хакеров, они смогли извлечь все необходимые корневые ключи, в том числе уникальный для исследуемой модели.

Любой взлом начинается с поиска корневых ключей. Их обнаружение обозначает, что пользователи смогут скачивать пиратские игры и софт на свои консоли. Хакеры Fail0verflow уже известны взломом PlayStation 3 и 4.

Министерство внутренних дел Аргентины сообщило о взломе правительственной базы данных, в которой содержатся информация обо всех гражданах, получивших документы. Хакерская атака была направлена против Национального реестра лиц.

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