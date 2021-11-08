Группа хакеров Fail0verflow сообщила о взломе PlayStation 5

Вашингтон, 8 ноября. Хакерская группа Fail0verflow опубликовала в Сети скриншот кода, который якобы является ключом к прошивке игровой приставки PlayStation 5, выпущенной компанией Sony Interactive Entertainment.

Fail0verflow на своей странице в Twitter опубликовали некий код, который сможет взломать PlayStation 5. По словам хакеров, они смогли извлечь все необходимые корневые ключи, в том числе уникальный для исследуемой модели.

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software - including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0 — fail0verflow (@fail0verflow) November 8, 2021

Любой взлом начинается с поиска корневых ключей. Их обнаружение обозначает, что пользователи смогут скачивать пиратские игры и софт на свои консоли. Хакеры Fail0verflow уже известны взломом PlayStation 3 и 4.

Министерство внутренних дел Аргентины сообщило о взломе правительственной базы данных, в которой содержатся информация обо всех гражданах, получивших документы. Хакерская атака была направлена против Национального реестра лиц.