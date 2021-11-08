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Ndjoni Sango: Франция планирует свергнуть власть в Центральноафриканской Республике
Весь мир
Ndjoni Sango: Франция планирует свергнуть власть в Центральноафриканской Республике
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Банги, 8 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к сыну убитого лидера Чада Идрисса ДебиМахамату Деби — и предложил свергнуть официальное Правительство ЦАР. Об этом со ссылкой на дипломатические источники республики сообщает издание Ndjoni Sango.

По данным журналистов, после неудачной попытки государственного переворота в декабре 2020 года несколько крупных подразделений боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) нашли пристанище на территории соседнего государства.

«Франция давно пытается свергнуть неугодного ей Фостен-Арканжа Туадера. Ранее она приказала властям Чада разместить у себя главарей радикалов, а именно: Абакара Сабоме, Махамата аль-Катима из MPC, Максима Мокома из христианского ополчения "Антибалака", Бобо Сембе из 3R, а также идейного вдохновителя попытки госпереворота, бывшего президента республики Франсуа Бозизе», — пишут авторы Ndjoni Sango.

В настоящее время лидеры боевиков ожидают сухого сезона для того, чтобы вернуться на территорию ЦАР и вновь запустить военную кампанию против официального правительства и жителей. По данным дипломатических источников республики, Макрон предложил Деби-младшему финансово поддержать бандформирования, а также снабдить их современным вооружением.

Ndjoni Sango: Франция планирует свергнуть власть в Центральноафриканской Республике
wikipedia.org / UNDP / CC BY-SA 2.0

«Однако центральноафриканские власти принимают решительные меры в отношении возможных нападений. Наши бойцы, подготовленные специалистами из России, уже мобилизовали материально-технические средства и более чем когда-либо полны решимости положить конец страданиям жителей. Сейчас дипломаты активно работают над улучшением взаимоотношений с Чадом, чтобы разрушить планы Парижа», — сообщает СМИ.

Тем не менее в ЦАР до сих пор сохраняется оружейное эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН и не позволяющее качественно оснастить армию. Ограничения не дают возможности местным подразделениям в полной мере выполнять возложенные на них обязанности.

Ndjoni Sango: Франция планирует свергнуть власть в Центральноафриканской Республике
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Елисейский дворец лоббирует сохранение санкций в отношении Банги. Во время личной беседы Фостен-Арканжа Туадера и бывшего посла Франции, последний открыто заявил, что его страна не намерена поддерживать республику ни финансово, ни в военном отношении. По какой причине, неизвестно.

Действия, предпринимаемые бывшей метрополией, демонстрируют ее явную заинтересованность в падении властей. Французам нужны наши ресурсы, им нужно беспрекословное подчинение», — заключили сотрудники издания.

Ранее сообщалось, что Чад укрывает разыскиваемого за попытку госпереворота в ЦАР экс-президента республики Франсуа Бозизе.

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