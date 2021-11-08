На стадионе в сирийском Дейр эз-Зоре состоялся первый за 10 лет футбольный матч

На стадионе города Дейр эз-Зор в Сирийской Арабской Республике (САР) состоялся первый за 10 лет футбольный матч. В годы войны такого рода мероприятия в регионе не проводились, однако теперь, после победы над терроризмом, жизнь возвращается в прежнее русло.

На знаковом для страны спортивном состязании побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Представитель Спортивной федерации САР Ахмед аль-Хасан в интервью ФАН выразил свое удовлетворение тем, что спорт возвращается в освобожденные от боевиков регионы. По его словам, последние футбольные соревнования на территории арабской республики состоялись в 2012 году.

И прошедший матч, по мнению чиновника, имеет для народа САР большое значение, поскольку он стал свидетельством восстановления государства и того, как спорт возвращается в жизнь простых сирийцев. Несмотря на многолетний перерыв, уже сейчас страна готова к проведению турниров национальной Премьер-лиги и Первого дивизиона. После реставрационных работ стадион способен принять спортсменов и болельщиков.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, прошедшее мероприятие примечательно тем, что на поле впервые за долгое время сошлись команды из Дейр эз-Зора и Хасаки. Между ними соревнования не проводились и того больше — с 2004 года, когда футбольные клубы этих регионов перестали играть друг против друга по специальному распоряжению властей.

Дело в том, что в тот год во время одно из матчей на стадионе в Эль-Камышлы конфликты между болельщиками из числа местных арабов и курдов привели к массовым столкновениям и беспорядкам.

Тем не менее сейчас о возможных разногласиях между гражданами не может быть и речи — соревнования проходят в дружественной атмосфере, а зрители демонстрируют свою радость от того, что проведение футбольных состязаний наконец стало возможным.

Федеральное агентство новостей /

«Даже отдаленные районы провинции восстанавливаются. Занятия спортом возобновились после долгого перерыва, причиной которого были атаки террористов на регион. Мы счастливы, что этот сложный период закончился, и, дай бог, дальше будет только лучше», — рассказал Ахмед аль-Хасан.

Данный футбольный матч, впрочем, является не единственным подобным мероприятием, прошедшим на территории Сирии в последнее время. Так, в середине октября на трассе М4 Латакия — Алеппо состоялась велогонка «Тишрин», в которой приняли участие спортсмены из девяти государств. Дамаск работает над тем, чтобы все сферы жизни вернулись в прежнее русло, что пользуется большой поддержкой среди населения страны.