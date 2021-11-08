Опубликован постер продолжения культового блокбастера «Матрица»

Лос-Анджелес, 8 ноября. Новый постер научно-фантастического боевика «Матрица: Воскрешение» появился в Сети. На нем изображен актер Киану Ривз в образе Нео.

Четвертую часть «Матрицы» сняла режиссер Лана Вачовски. К своей роли вернулась Кэрри-Энн Мосс. Актерский состав картины пополнили Яхья Абдул-Матин II, Кристина Риччи, Приянка Чопра и Нил Патрик Харрис. Премьера фильма в России намечена на 16 декабря.

A new poster for #TheMatrixResurrections has surfaced. pic.twitter.com/dGkDV6ksIC — One Take News (@OneTakeNews) November 8, 2021

Оригинальная лента, снятая братьями Вачовски, вышла в 1999 году. По сюжету, реальность, которую ощущают большинство людей, является симуляцией. Хакер по кличке Нео узнает об этом и становится членом тайной организации, борющейся против разумных машин.

Ранее сообщалось, что Вин Дизель публично обратился к Дуэйну Джонсону с просьбой сняться в десятой части «Форсажа». Поклонники попросили Джонсона не отказываться от этого предложения.