Опубликован постер продолжения культового блокбастера «Матрица»

Лос-Анджелес, 8 ноября. Новый постер научно-фантастического боевика «Матрица: Воскрешение» появился в Сети. На нем изображен актер Киану Ривз в образе Нео.

Четвертую часть «Матрицы» сняла режиссер Лана Вачовски. К своей роли вернулась Кэрри-Энн Мосс. Актерский состав картины пополнили Яхья Абдул-Матин II, Кристина Риччи, Приянка Чопра и Нил Патрик Харрис. Премьера фильма в России намечена на 16 декабря.

