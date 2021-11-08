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Крымский депутат Шеремет раскритиковал попытки США пересмотреть конвенцию Монтре
Армия
Крымский депутат Шеремет раскритиковал попытки США пересмотреть конвенцию Монтре
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Москва, 8 ноября. Конвенция Монтре по Черному морю не может быть пересмотрена в пользу военного присутствия США и НАТО в Черноморском регионе, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

На прошлой неделе офицер ВМС США Брайан Харрингтон дал интервью американскому журналу The Hill, в котором заявил, что НАТО может «выдавить» Россию из Черного моря и лишить ее доминирования, если будет регулярно проводить военные учения в его акватории в обход конвенции Монтре. В России идею американского офицера резонно раскритиковали, а депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости подчеркнул, что конвенция Монтре не подлежит пересмотру.

«Конвенция Монтре не подлежит пересмотру, тем более в угоду США. Кораблям США и НАТО нечего делать и хозяйничать в Черноморском регионе», — сказал депутат.

По словам депутата, конвенцию, напротив, следует ужесточить, и запретить заходить в Черное море боевым кораблям нечерноморских стран.

Напомним, конвенция Монтре ограничивает тоннаж военных кораблей и устанавливает для них срок в 21 день, в течение которого они могут находиться в Черном море. Чтобы не нарушать соглашение США регулярно проводят ротацию кораблей, которые дежурят в Причерноморье.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что активность ВМС США в Черном море демонстрирует желание Североатлантического альянса нарастить политику «сдерживания» России.

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Шеремет сша конвенция монтре
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