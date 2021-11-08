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Подписчики не оценили слова Пратта о рождении здоровой дочери

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 20:54
Шоу-бизнес
Подписчики не оценили слова Пратта о рождении здоровой дочери
Global Look Press  /  TPG

Лос-Анджелес, 8 ноября. Американский актер Крисс Пратт поблагодарил жену за рождение здоровой дочери и обрушил на себя волну критики. Поклонники вспомнили, что он бросил первую супругу с больным ребенком.

Звезда «Стражей Галактики» опубликовал трогательный пост, посвященный второй жене. Пратт показал подписчикам кадр, где супруга смотрит на него влюбленными глазами и широко улыбается. В описании к снимку он поблагодарил писательницу Кэтрин Шварценеггер за рождение прекрасной здоровой дочери.

«Она подарила мне удивительную жизнь, великолепную здоровую дочь, она жует так громко, что иногда я вставляю наушники, чтобы заглушить ее, но это любовь! Она помогает мне во всем. В ответ я периодически открываю банку с солеными огурцами», — написал Пратт.

В комментариях к публикации пользователи Сети тут же разделились на два лагеря. Одни начали восхищаться семейной жизнью актера, а другие — упрекать за развод с актрисой Анне Фэрис, которая родила от него проблемного мальчика. За сыном нужен был постоянный уход.

«Вот так одну благодарит, а другую бросает»;

«Отлично, только кроме здоровой дочери у тебя есть еще один ребенок», — написали фолловеры.

По данным СМИ, Крисс Пратт почитал комментарии под публикацией и весь день ходил расстроенным. Он не предполагал, что реакция поклонников будет такой.

Пратт в ближайшее время будет задействован в создании нового анимационного фильма. Его голосом заговорит знаменитый рыжий кот Гарфилд.

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