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Эксперты NetEasе: корабль «Карелия» ВМФ РФ преподал США «урок свободы судоходства»
Армия
Эксперты NetEasе: корабль «Карелия» ВМФ РФ преподал США «урок свободы судоходства»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пекин, 8 ноября. Одиночное плавание российского разведывательного корабля «Карелия» к Гавайским островам стало неприятным и неожиданным сюрпризом для американского военного ведомства, пишут эксперты китайского издания NetEasе.

На Гавайских островах находится самая крупная база ВМС США в регионе Тихого океана, напомнили аналитики из КНР в своей статье, пересказ их публикации представлен «ПолитРоссией». Вашингтон постоянно проповедует принципы так называемой «свободы судоходства», однако российский боевой корабль преподнес властям США наглядный урок именно на данную тему, рассказали авторы NetEasе.

«Недавно Россия также смогла почувствовать вкус свободного плавания и преподать жесткий урок США. Один из ее военных кораблей был замечен в 13 милях (около 21 километра — Прим. ред.) от побережья Гавайев», — сообщается в материале.

Согласно международным нормам, граница территориальных вод проходит в 12 милях от суши. Поэтому визит «Карелии» обескуражил командование ВМС США и показал беспомощность американского флота на фоне четких маневров корабля ВМФ РФ. Пентагон не имел оснований помешать походу «Карелии» и был вынужден перенести испытания нового вооружения на одном из полигонов Гавайского архипелага, резюмировали аналитики из КНР.

Ранее стало известно о противолодочных учениях кораблей «Ейск» и «Касимов» Черноморского флота, с выполнением торпедных стрельб по «вражеской» субмарине. О заходе кораблей ВМС США Porter и Mount Whitney в грузинский порт Батуми сообщал RT.

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сша карелия вмф
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