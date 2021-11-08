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ООН отказывается расследовать инцидент с миротворцами у дворца президента ЦАР
Весь мир
ООН отказывается расследовать инцидент с миротворцами у дворца президента ЦАР
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 8 ноября. Руководство многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) отвергло предложение правительства ЦАР о создании объединенной группы, которая должна разобраться в причинах произошедшего у резиденции президента страны. Об этом сообщили в Revue-Сentrafricaine.

По словам журналистов, ранее глава центральноафриканской дипломатии Сильви Байпо-Темон, а также министр связи и средств массовой информации Серж Гислен Джори потребовали собрать совместную организацию по расследованию прорыва миротворцев на территорию дворца Фостен-Арканжа Туадера.

«Но со своей стороны в МИНУСКА не пожелали идти на контакт и сотрудничать с центральноафриканскими властями. Спрашивается: что скрывается за этим отказом?» — задаются вопросом журналисты.

В понедельник, 1 ноября, египетский контингент многопрофильной комплексной миссии ООН прибыл в столицу и самовольно проник на территорию дворца главы государства. Миротворцы начали проводить фото- и видеосъемку закрытого объекта, что строго запрещено законом.

ООН отказывается расследовать инцидент с миротворцами у дворца президента ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Охрана потребовала водителя автобуса ООН остановиться, но тот проигнорировал законные требования военных, развернул транспорт и на огромной скорости направился в сторону выезда. За территорией комплекса машина на полном ходу сбила 15-летнюю девушку, от чего та скончалась на месте.

«В МИНУСКА тянут одеяло на себя и рассказывают о нападении так, будто это гвардейцы без предупреждения обстреляли транспорт миссии. Но «голубые каски» намеренно не сообщают о проводимой съемке, о проникновении на территорию резиденции.

Им предложили сформировать группу следователей, однако они отказались, так как боятся, что вскроется правда, и тогда все узнают, кто виновен в гибели подростка. И наше правительство не должно опускать руки. Миротворцы должны понести наказание за вторжение, нарушение закона и убийство Люмьер», — пишут сотрудники СМИ.

По мнению журналистов, весь контингент ООН необходимо вывести с территории страны, так как он представляет угрозу для жителей Центральноафриканской Республики.

Ранее президент Фостен-Арканж Туадера дал интервью французскому телеканалу TV5, в котором поставил под сомнение официальную позицию руководства многопрофильной миссии об инциденте.

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