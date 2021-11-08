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Любопытная белка попалась в фотоловушку Смоленского Поозерья
Общество
Любопытная белка попалась в фотоловушку Смоленского Поозерья
pexels.com  /  Craige McGonigle

Смоленск, 8 ноября. Шустрая белка изучала территорию парка и решил обнюхать солонец, оказавшись в прицеле фотокамеры.

Осенью белки как раз запасают себе пропитание на зиму, поэтому они и передвигаются столь активно. Ведь в холодный период эти зверьки, как известно, не впадают в спячку, а есть зимой что-то нужно. Лесные обитатели собирают орехи, семечки, желуди, шишки и сушеные грибы, развешивая их на ветках.

Белки любят устраивать свои кладовые в самых неожиданных местах. К примеру, одним из таких мест стал фургон простого американца. Бедняга каждый год вынужден вытаскивать из автомобиля десятки килограмм беличьего провианта. Даже страховые службы не в силах ничем ему помочь, так как подобный случай, по их мнению, просто не предусмотрен законодательством.

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