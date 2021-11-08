«Российская ЛГБТ-сеть» внесена в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Москва, 8 ноября. Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть» внесено в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иноагента. Об этом сообщается на сайте российского Минюста.

Кроме того, в список СМИ-иноагентов внесены адвокат Иван Павлов и еще четверо бывших участников правозащитного объединения юристов и журналистов «Команда 29" (признана нежелательной в РФ). Согласно информации на сайте Минюста РФ, действия направлены на исполнение российского закона.

«Во исполнение требований действующего законодательства, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть»», — уточняется на сайте ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал пересмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах. Этим инструментом не стоит злоупотреблять, считает глава государства.