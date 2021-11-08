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Режиссер Понасенков объяснил, почему в США не показали фильм Пригожина «16-й»
Общество
Режиссер Понасенков объяснил, почему в США не показали фильм Пригожина «16-й»
instagram.com  /  @evgenii_ponasenkov

Москва, 8 ноября. Российская пропаганда попала в болезненное место Соединенных Штатов. И именно по этой причине, уверен видеоблогер, историк и режиссер Евгений Понасенков, в США не показали фильм «16-й», в котором создателям удалось собрать все клише о несуществующем «вмешательстве» Москвы в ход американских выборов.

Чаще всего США «журят» Россию, основываясь на реальных фактах. Однако фильм бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» о событиях 2016 года в США попал в самое болезненное место Штатов. В данном случае Россия удачно воспользовалась ситуацией с победой Дональда Трампа, считает Понасенков.

«Российская пропаганда, а я считаю, что кино в России — это часть пропаганды, удачно воспользовалась данной ситуацией. Исходя из законов западного мира, где нет цензуры, запрет такого фильма, даже если он пропаганда и культурно немощный, нарушает все традиции Запада», — подчеркнул историк.

Вместо защиты собственных граждан Запад защищает террористов и отстаивает права «леваков», подчеркнул режиссер. В таком случае ситуация с введением цензуры логична, ведь граждане могут использовать свой интеллект так, как они хотят.

«Это редкий случай, когда пропаганда попала в больное место леваческого Запада. Прошлые выборы выиграл Трамп, и это научная историческая реальность. Произошедший государственный переворот — это катастрофа для США и для всего мира», — подытожил Понасенков.

Премьера картины Пригожина «16-й» должна была состояться в Нью-Йорке 3 ноября, однако кинотеатр без объяснения причин отменил показ. Создатели фильма договорились о премьере с другой сетью, однако американские полицейские на первых минутах сеанса буквально разогнали зрителей.

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фильм понасенков 16-й
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